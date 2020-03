Reformierte Kirche : Musik im Zeichen des Lichts

Mit Musik und Texten wurden die Besucher der Ausstellung „... und Licht“ in der Kirche am Markt empfangen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Blechbläserensemble im Posaunenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland musizierte im Rahmen der Licht-Ausstellung in der reformierten Kirche am Markt.

Die Ausstellung „und...Licht“ taucht die reformierte Kirche am Marktplatz in eine besondere Beleuchtung. Die Kunstwerke von insgesamt sieben internationalen Künstlern verleihen dem Gotteshaus eine neue Erscheinung und ermöglichen vielfältige Perspektiven der Wahrnehmung.

Zum Leben erweckt wurde die Wanderausstellung der Evangelischen Kirche im Rheinland am Freitagabend durch Musik. Das Blechbläserensemble im Posaunenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland war zu Gast in Radevormwald. Unter der Leitung von Jörg Häusler betraten die Musiker das Kirchenschiff. Begleitet wurden sie von Mareike Maeggi, die das Konzert mit dem Titel „Der Sonne Licht und Pracht“ durch Lesungen, aus der Bibel, von eigenen Texten und berühmten Songtexten aus der Pop-Kultur unterstützte. Im Einklang mit dem Musikern machte Maeggi den Abend zu einer poetischen Auseinandersetzung mit Licht und seiner Kraft. „Erkenntnis der Schönheit“, eine Komposition von Dieter Wendel, erhob sich zum Auftakt des Abends und erweckte die konzentrierte Aufmerksamkeit aller Zuhörer. Kraftvoll und imposant klangen die Blechbläser, die mit einem Blick an die Decke die Videoinstallation „Falling Lights and Rising Shadows“ der Künstler Siegfried Krüger und Simone Prothmann sehen konnten.

Forstbetriebe in der Region : Neue Kooperation bei der Holzvermarktung in der Region

Der Verlauf des Konzerts bildete die unzähligen Facetten des Lichts ab. Die bunten und strahlenden Facetten sowie die dunklen und schattigen Seiten. Es folgten Werke von Peter Warlock und Titel, wie „I only have eyes for you“ und „On the sunny side of the street“.