Kunst in Radevormwald : Licht-Ausstellung musste vorzeitig beendet werden

Radevormwald Durch die aktuelle Krise ist auch die Situation vieler Künstler heikel geworden. Bei den staatlichen Soforthilfen fallen viele durchs Raster.

Es hatte so gut begonnen: Die Ausstellung „...und Licht“ in der reformierten Kirche am Markt war auf großen Interesse gestoßen. „Zur Eröffnung Ende Februar kamen viele Menschen“, berichtet Bernd Freudenberg von der Kunstinitiative Radevormwald. Und auch das erste der geplanten Konzerte imn Rahmen der Ausstellung fand ein großes Publikum. Dann jedoch wurde der Schatten der Corona-Krise immer länger – das zweite geplante Konzert wurde bereits abgesagt, das öffentliche Leben kam auch in Radevormwald allmählich zum Stillstand. Freudenberg und die Kuratoren der Ausstellung stimmten sich ab: „Wir haben dann Mitte März entschieden, die Installationen abzubauen“, sagt Freudenberg. Eigentlich hätte die Ausstellung noch bis zum kommenden Sonntag laufen sollen.