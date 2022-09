Großveranstaltung in Radevormwald : Letzte Vorbereitungen für die Pflaumenkirmes

Radevormwald Traditionell überreichte der Bürgermeister zum Auftakt am Freitag einen Pflaumenkorb – diesmal wird ihn die Diakoniestation Radevormwald erhalten.

(s-g) Die diesjährige Pflaumenkirmes wird am Freitag, 16. September, um 18 Uhr auf der Hohenfuhrstraße eröffnet. Bürgermeister Johannes Mans wird dann an Fuhrmanns Braukessel, der unmittelbar vor dem Rathaus steht, den traditionellen Pflaumenkorb an die Diakoniestation Radevormwald überreichen. Mit der Eröffnung am Freitag startet Radevormwald dann in ein buntes Wochenende.