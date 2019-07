Radsportereignis in Radevormwald : Letzte Vorbereitungen für „Night on Bike“

Durchs Gehölz geht die Strecke für die Teilnehmer, hier der Erkelenzer Dianel Lambertz beim Wettbewerb im vergangenen Jahr. Foto: Sportfotograf

Radevormwald Am Freitag startet das Radsportereignis. Das Fahrerlager in Ispingrade wird bereits aufgebaut, Straßen neu beschildert.

Die sportliche Großveranstaltung „Night on Bike“ startet am Freitag in die nächste Runde, nachdem sich das Format in den vergangenen Jahren etabliert hat und sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Sven Schreiber von „Hammer Events“ ist der Ausrichter des dreitägigen Ereignisses und steckt in dieser Woche mitten in den Vorbereitungen.

Die größte Änderung in diesem Jahr ist die Verlegung des Fahrerlagers von der Hermannstraße in die Ortschaft Ispingrade. „Wir können den Parkplatz an der Hermannstraße nicht nutzen, weil diese Woche noch Schule ist. Deswegen sind wir nach Ispingrade ausgewichen, wo in den letzten Jahren schon unsere Alm stand“, sagt Sven Schreiber. Die Fläche auf der rechten Seite der Ortschaft bietet 30.000 Quadratmeter Platz und wird dieses Jahr nicht nur für die Alm und ihre Besucher, sondern auch für die aktiven Teilnehmer des Radrennens genutzt.

Info So wird die Veranstaltung ablaufen Zeitplan Am Freitag um 19.30 Uhr startet das Bergzeitfahren mit Start und Ziel an der Alm, ab 21 Uhr gibt es ein Open Air Konzert mit der Band „United4“. Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit Testfahren und mit dem SWR Kids Race. Das 24 Stunden Rennen startet um 11 Uhr, das 16 Stunden Rennen um 20 Uhr. Das E-Bike-Rennen ist für 14 Uhr eingeplant. In der Alm werden alle Wettbewerbe kommentiert. Der Zieleinlauf und die Siegerehrung der beiden großen Rennen ist für Sonntag, 12 Uhr, geplant. Weitere Infos gibt es auch online unter

www.night-on-bike.de

Für die Besucher des Radrennens, die in der Alm mitfiebern und feiern wollen, stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Allerdings appelliert Sven Schreiber an alle, das Auto besser stehen zu lassen. „Wer aus Radevormwald kommt, sollte sich zu Fuß auf den Weg zur Alm machen, damit die Verkehrssituation so entspannt wie möglich bleibt“, sagt er. Denselben Appell formuliert auch Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes. „Wir haben alles durchdacht, aber natürlich kann es immer zu Verkehrsbehinderungen kommen. Deswegen sollte man das Aufkommen so klein wie möglich halten“, sagt er.

Die Lager der Radfahrer sind, je nach Größe des Teams, sechs mal sechs oder drei mal sechs Meter groß. Jeder Fahrer hat sich im Voraus seine Parzelle gebucht. Insgesamt werden knapp 700 Fahrer für die beiden Hauptrennen, die 16 oder 24 Stunden lang gehen, erwartet.

Das 24-stündige Rennen ist besonders bei den Einzelfahrern beliebt. Sie suchen bei der „Night on Bike“ eine sportliche Herausforderung. „Wir haben 45 Teilnehmer auf der Starterliste, die alleine einen ganzen Tag lang durchfahren wollen. Das wird spannend“, sagt der Organisator. Die Zeit wird dieses Mal in Ispingrade, wo Start- und Zielpunkt festgelegt sind, genommen. Die Alm ist dieses Jahr nicht nur Ort zum Feiern, sondern auch Hochburg der sportlichen Durchsagen. „Wir werden die Rennen mit einem Moderator begleiten, der die Besucher der Alm auf dem Laufenden hält.“

Neben den beiden großen Rennen wird es auch wieder ein Rennen für Kinder und Jugendliche sowie für E-Biker geben. Während sich das Geschehen am Samstag auf das Rennprogramm konzentrieren wird, steht am Freitag das Bergzeitfahren sowie ein großes Live-Konzert an.

In Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Radevormwald hat Sven Schreiber jedes Detail in seiner Planung berücksichtigt. Im Laufe der Woche werden auf der Ispingraderstraße, über die man die Ortschaft ausschließlich erreicht, zusätzliche Haltebuchten eingerichtet, damit es zu weniger Problemen mit dem Gegenverkehr kommt. „Wir haben die Zufahrt zur Location besprochen und auch Lösungen für das Abwasser gefunden“, sagt Sven Schreiber.

Das Ordnungsamt wird am Wochenende kontrollieren und Präsenz zeigen. Sperrungen für das Rennen sind im Bereich der Kaiserstraße, zwischen Bredder- und Telegrafenstraße sowie auf der Leimholerstraße geplant. „In den Bereichen, in denen die Radfahrer Straßen kreuzen, ist Vorsicht gefragt. Neben den Sperrungen gibt es Hinweise für Autofahrer und Geschwindigkeitseinschränkungen“, sagt Knorz.