Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Letzte Schulwoche beginnt mit „Abikalypse“

Passend zu ihrem Abimotto „Abikalypse – Der Weltuntergang wäre einfacher gewesen“ verwandelte der diesjährige Abiturjahrgang des Theodor-Heuss-Gymnasiums ihre Schule am Mittwochmorgen in „Zombieland“. In Maler-Overalls gekleidet und blutverschmiert standen die ältesten Oberstufenschüler lange vor Unterrichtsbeginn vor der Schule, bewaffnet mit martialisch aussehenden und randgefüllten Wasserpistolen. Wer sich dem verbarrikadierten Eingang zu nähern versuchte, wurde ordentlich nassgespritzt und mit Rasierschaumtuben gejagt. Es galt, die Schule vor einer tödlichen Infektion zu schützen. Die Jüngsten fanden das außerordentlich witzig und provozierten regelrecht die angehende Abiturientia, um dann schreiend vor ihnen wegzulaufen.