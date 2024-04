Lesung in Radevormwald Bei der Recherche für dieses Buch flossen viele Tränen

Info

Weitere Termine Das Buch „Das WIR war Schweigen“ ist ab sofort in jeder gut sortierten Buchhandlung erhältlich, sowie beim Bergischen Geschichtsverein, Abteilung Radevormwald, für 20 Euro. Sigrid Augst-Hedderich wird das Buch kommenden Montag um 11 Uhr in der Bergischen Buchhandlung offiziell vorstellen. Es folgen mehrere Lesetermine: Am Donnerstag, 18. April, ist sie um 19 Uhr im Bürgerzentrum am Siedlungsweg, am Freitag, 19. April, liest sie um 17 Uhr im Mehrzweckraum im Bürgerhaus. Auch in Beyenburg, Lennep und Hückeswagen sind Lesungen geplant.