Selbstverteidigung in Radevormwald Lernen vom Großmeister aus Italien

Das war ein rundum gelungener Auftakt: Das Inazuma Ryu Selbstverteidigungssystem öffnete erstmalig in Radevormwald seine Tore für einen Tag der offenen Tür. Zahlreiche Sportbegeisterte aus ganz Nordrhein-Westfalen nahmen unter der Leitung von Deutschland-Direktor Ippolito Baglieri aus Radevormwald an einem unvergesslichen Erlebnis teil, das sowohl Groß als auch Klein in seinen Bann zog, berichtet Andreas Neu.