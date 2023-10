Lesung in Radevormwald Lenneper Autorin liest aus ihrem Roman

Die in Remscheid-Lennep lebende Schriftstellerin Ira Laudin ist am Mittwoch, 25. Oktober, um 19.30 Uhr zu Gast in der Bergischen Buchhandlung in Radevormwald. Dort wird sie aus ihre Buch „Der Himmel am nächsten Morgen“. Dabei hat sich die Verfasserin von der Geschichte ihrer eigenen Familie inspirieren lassen.