Senioreneinrichtung in Radevormwald : Leiterin von Haus Thiele geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

CEO Markus Mitzenheim (l.) und Regionalleiter Gunther Salewski verabschiedeten Marianne Waldhausen nach über 40- Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand (alle drei Personen waren vorher negativ auf Corona getestet worden). Foto: We Care

Radevormwald Marianne Waldhausen wurde nach vier Jahrzehnten im Rahmen einer Feierstunde in dem Seniorenheim am Siedlungsweg verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Janine Rittinghaus, derzeit Pflegedienstleiterin.

Nach 40-jähriger Tätigkeit im „Haus Thiele“ geht Einrichtungsleiterin Marianne Waldhausen in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen, Corona-konformen Feierstunde verabschiedete sich Markus Mitzenheim, Geschäftsführer der wecare Gruppe, und Regionalleiter Gunther Salewski von der geschätzten Mitarbeiterin.

„Ich bedanken mich im Namen der gesamten Geschäftsführung bei Frau Waldhausen von Herzen für die erfolgreiche Arbeit in all den Jahren. Sie hat die Einrichtung mit Ihren Ideen und Ihrer Liebe für diesen Beruf maßgeblich und nachhaltig geprägt“, so Mitzenheim.

Auch Salewski würdigte ihr großes Engagement: „Frau Waldhausen ist eine Kollegin, die mit dem nötigen Fingerspitzengefühl zu jeder Zeit die Belange der Bewohner erkannte. Sie konnte mit ihrer offenen und sympathischen Art ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur stets motivieren, sondern legte auch immer großes Augenmerk auf einen wertschätzenden Umgang.“

Bemerkenswert ist die große Loyalität gegenüber dem Haus Thiele, die es so heute nur noch selten gibt: 1981 begann ihre Laufbahn in der Pflege mit einer Anstellung als Pflegehilfskraft im Haus Thiele. Sie sammelte rund 20 Jahre Praxiserfahrung ehe sie im Jahr 2000 in die Verwaltung der Einrichtung wechselte und immer wieder interimsweise das Seniorenhaus leitete. Seit 2020 verantwortete sie das Haus Thiele offiziell als Einrichtungsleitung.

„Ich habe sehr gerne im Haus Thiele gearbeitet. Ich konnte so, besonders für die Bewohner der Wupperortschaften, in vielerlei Hinsicht Hilfestellung leisten. Ich habe Haus Thiele immer als einen zentralen Bestandteil des Quartiers gesehen, als Anlaufstelle für viele Probleme und Fragen. Jetzt übergebe ich den Stab an die nächste Generation und bin mir sicher, meine Nachfolgerin sieht Haus Thiele in derselben Position“, so Marianne Waldhausen.

Auf Marianne Waldhausen folgt mit Janine Rittinghaus die aktuelle Pflegedienstleitung im Haus Thiele als neue Leiterin der Einrichtung.

(s-g)