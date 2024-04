Sportverein in Radevormwald Leichtathletik beim TSV erlebt einen Aufschwung

Turnen und Leichtathletik, das hatte früher gesellschaftlich einen hohen Stellenwert. Die körperliche Ertüchtigung in den Grundsportarten wie Laufen, Springen und Werfen nahmen in den Schulen und Sportvereinen einen hohen Stellenwert ein. Doch mit den Jahren und neu entwickelten Sportarten wurden klassische Übungseinheiten immer häufiger von schnellen und actionreichen Disziplinen verdrängt. Die Mannschafts-, Ball- und Kampfsportarten gewannen an Beliebtheit. In den Leichtathletikabteilungen großer Breitensportvereine ging dagegen oft das Licht aus.