Hilfsaktion in Radevormwald Lebensmittel und gebrauchte Räder für die Ukraine

Unter Federführung der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Grafweg, zusammen mit den örtlichen Kirchengemeinden, der Stadtbücherei und verschiedenen Firmen wurden in den vergangenen Jahren viele „Pakete zum (Über)leben“ gepackt, die vor allem bedürftigen Menschen in der Ukraine und auf der Flucht zugute kommen. Diese Aktion wird nun fortgesetzt. Von eingegangenen Spendengeldern werden am Donnerstag, 20. Juni, ab 17 Uhr wieder gekaufte Lebensmittel verpackt. Ziel ist es, eintausend Pakete zu packen. Dazu werden wieder Helfer benötigt. Die Organisatoren freuen sich über jeden, der mit anpacken möchte, damit Menschen, die dringend etwas zum Leben brauchen, geholfen wird. Die Pack-Aktion findet wieder bei der Firma Glow2B, Erlenbacher Straße 3, in Radevormwald statt.