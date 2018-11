Vorfall in Radevormwald: Lebendes Kaninchen in Mülltonne entsorgt

Die Polizei in Radevormwald fand das Kaninchen in einer Mülltonne. Foto: Polizei Oberberg

Radevormwald Polizisten haben in Radevormwald im Bergischen Land ein lebendes Kaninchen aus einer Mülltonne gerettet. Sie hatten zuvor einen anonymen Hinweis erhalten.

Der Hinweisgeber berichtete davon, dass sich in einer Mülltonne an der Karl-Goerdeler-Straße in Radevormwald ein lebendes Kaninchen befinde. Die Polizei konnte es kurze Zeit später an beschriebener Stelle tatsächlich finden.