Evangelische Gesellschaft in Radevormwald Lautstarkes Festival mit acht Bands

In den Tagen zuvor war die Band auf Werbetour in mehreren weiterführenden Schulen gewesen, unter anderem in der Realschule in Hückeswagen, aber auch in Halver und Remscheid. „Und es ist schön, dass von den Schulen auch einige Besucher zum Festival gekommen ist“, sagte Stielper, ehe er sich verabschiedete, um sich auf seinen Auftritt vorzubereiten.