Radevormwalder Dorfgemeinchaft Honsberg Lauschige Jazz-Matinee im Dorfhaus-Garten

Den Weg in die Außenortschaft hatte auch die Jazz- und Blues-Band aus Köln am Morgen gefunden. „Mit Navi ging’s“, sagte Sängerin Gisela Peters und lachte. Ihr gefiel die ländliche Umgebung und die gemütliche Atmosphäre im Garten sehr gut. Zur guten Stimmung trugen die versierten Musiker Rolf Grommel, Jürgen Schockmann und Hans-Günther Adam einen Großteil bei. Denn das Programm beinhaltete mehr als Jazz und war vielmehr ein Mix aus Jazz, Blues, Latin und Soul mit außergewöhnlichen Soloparts, wie bei den Stücken „Fly me to the Moon“ oder „Black Magic Woman“. Selbst den Oldie-Song „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr hatte die Band im Repertoire – wobei Gisela Peters der Originalsängerin stimmlich alle Ehre machte.