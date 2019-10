Werbegemeinschaft Radevormwald : „Langer Samstag“ auch beim Weihnachtsmarkt

In Rade ist am dritten Adventswochenende wieder Weihnachtsmarkt. Foto: Nico Hertgen/Hertgen, Nico

Radevormwald Die Werbegemeinschaft geht auf Nummer sicher – der verkaufsoffene Sonntag im vergangenen Jahr wäre beinahe am Einspruch der Gewerkschaft ver.di gescheitert.

Nicht allein beim Martinsmarkt am Samstag, 9. November, auch beim Weihnachtsmarkt in Radevormwald soll der bisherige verkaufsoffene Sonntag in einen „langen Samstag“ umgewandelt werden. Das bestätigt Marcus Strunk, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. „Der Weihnachtsmarkt selber wird wie immer drei Tage lang dauern“, erläutert Strunk. „Nämlich vom 13. bis 15. Dezember.“ Es ist das dritte Adventswochenende.