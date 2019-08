Abgeordneter für Radevormwald : Jens-Peter Nettekoven (CDU) wirbt für den Deutschen Kita-Preis

Radevormwald Noch bis zum 18. August können sich Kindergärten bewerben. Preisgelder in einer Gesamthöhe von 130.000 Euro werden vergeben.

In diesem Jahr können sich Kitas und lokale Bündnisse für frühe Bildung aus ganz Deutschland noch bis zum 18. August um den mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 130.000 Euro dotierten Deutschen Kita-Preis bewerben. „Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. In ihrer Hand liegt es, wie sich das gesellschaftliche Zusammenleben von morgen entwickeln wird“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven, der auch für Radevormwald zuständig ist. Umso wichtiger sei es, der Arbeit, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas leisten, mit Respekt zu begegnen. „Ich begrüße es deshalb außerordentlich, dass Auszeichnungen wie der Deutsche Kita-Preis kreative Konzepte und herausragendes Engagement in der Kindertagesbetreuung öffentlich würdigen“, schreibt Nettekoven. Auch n Remscheid und Radevormwald würden Kita-Mitarbeiter und organisationsübergreifende Zusammenschlüsse Tag für Tag mit großem Engagement daran arbeiten, den ihnen anvertrauten Kindern die bestmöglichen Start- und Bildungschancen zu bieten. „Deshalb möchte ich alle Beteiligten ermutigen, ihre Konzepte und Förderprojekte einzureichen“, sagt Nettekoven.