Politik in Radevormwald : Soforthilfe für Sportvereine in Bedrängnis

Radevormwald CDU-Landtagsabgeordneter Jens-Peter Nettekoven weist auf die bis zum 15. November laufende Frist hin. Vereine, die durch die Corona-Pandemie in eine schwierige Lage geraten sind, können Gelder beantragen.

Das Sonderprogramm „Soforthilfe Sport“ des Landes geht bis zum 15. November in die dritte Förderphase. Mehr als 600 Not leidende Sportvereine in Nordrhein-Westfalen haben bereits die Hilfe des Sonderprogramms in Anspruch genommen.