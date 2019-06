Anliegerbeiträge in Radevormwald : „Kommunen haben bei Anliegerkosten Spielraum“

Blick in die sanierungsbedürftige Bahnstraße. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Fachausschuss des Landtages hat gestern über die umstrittenen Anliegerbeiträge beraten. Diese Debatte interessiert auch Betroffene in Radevormwald.

Ungewöhnlich viele Zuhörer waren am Freitag in den Düsseldorfer Landtag zu einem Fachausschuss gekommen. Bei der Sitzung im Plenum ging es um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Landes-SPD möchte diese umstrittenen Beiträge abschaffen. Die Mehrheit im Landtag will sie beibehalten.

Sven Wolf, der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, war zwar nicht bei der Sitzung dabei, verfolgte aber Teile der Debatte im Livestream. „Es war schon sehr emotional, was die Bürger da gesagt haben“, erklärt er. Auch in seinem Wahlkreis gibt es Bürger, für die das Thema Straßenbaubeiträge emotional ist – an der Bahnstraße in Rade. Dort haben die Sanierungsarbeiten inzwischen begonnen – trotz Protesten und einer Unterschriftenaktion. Kritik üben die Anwohner vor allem an den ungewöhnlich hohen Beiträgen, die nach dem in NRW geltenden Gesetz erhoben werden. Nach jetzigem Stand müssen die Bürger 70 Prozent der Kosten für die Sanierung der Fahrbahn und 80 Prozent der Kosten für Gehweg, Beleuchtung und Entwässerung tragen. Auch auf lokaler Ebene hatte die SPD dies kritisiert und nach einem Baustopp gerufen – ohne Erfolg.

Ob die Forderungen nach Abschaffung der unbeliebten Beiträge Erfolg haben wird, muss Sven Wolf offen lassen. „Wir sind in der Opposition“, sagt er. Der Druck auf die Politik wächst jedoch. Eine Kampagne des Bundes für Steuerzahler gegen das Gesetz hat bislang etwa 500.000 Unterstützer gefunden.

Für den SPD-Politiker sind die Anliegerbeiträge auch deshalb ungerecht, weil Bürger in reicheren Kommunen oft besser da stünden als in ärmeren. „Eine Stadt wie Düsseldorf etwa kann sich leisten, da nicht so streng zu sein“, erklärt er. Das betrifft nicht nur die Vehemenz, mit der die Beiträge eingefordert werden. „Es gibt durchaus einen finanziellen Spielraum für die Kommunen“, sagt er. Nach seinem Eindruck sei man auch in vielen Rathäusern nicht glücklich über die Gesetzeslage. „Das bedeutet jede Menge Bürokratie.“ Vom Ärger der Bürgerschaft ganz zu schweigen.

(s-g)