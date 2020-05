Politik in Radevormwald : Nettekoven zum Kommunalpakt: „Scholz muss Taten folgen lassen“

Radevormwald Die Ankündigung eines Kommunalen Solidarpaktes durch den Bundesfinanzminister war von dessen Parteikollegen, Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD), gelobt worden. Jens-Peter Nettekoven (MdL) übt aus CDU-Sicht Kritik am Verfahren.

Sein CDU-Kollege aus dem Landtag, Jens-Peter Nettekoven, ebenfalls für Radevormwald zuständig, sieht den Vorstoß dagegen nicht ohne eine gewisse Skepsis. Zwar bleibe unbestritten, dass der Bundesfinanzminister mit seinem Vorstoß vom Wochenende Bewegung in die Sache gebracht habe, doch Kritik an seiner Vorgehensweise müsse erlaubt sein: „Ich behaupte einmal, dass politisch Interessierte ihre Phantasie nicht über Gebühr strapazieren müssen, um hinter dem Alleingang des Bundesfinanzministers auch parteipolitische Motive zu erkennen.“ Kurzfristig werde Scholz’ Rechnung, damit für seine Partei im bevorstehenden Kommunalwahlkampf in NRW punkten zu können, vielleicht sogar aufgehen. In der Sache aber habe der Bundesfinanzminister mit seinem Vorpreschen einen nicht unbeträchlichen Flurschaden hinterlassen. „Ich hätte mir gewünscht, dass Olaf Scholz sich zuerst um einen Konsens innerhalb der Bundesregierung bemüht hätte und dann mit einem kabinettsintern abstimmten Vorschlag in den Dialog mit den Ländern und Kommunen getreten wäre.“ Dass Scholz einen anderen Weg gewählt habe, liege womöglich auch daran, weil das Vertrauen in das neue Führungsduo an der Spitze der SPD scheinbar doch nicht sehr ausgeprägt ist.