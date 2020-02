Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven begrüßt Förderung für Büchereien

Radevormwald Künftig soll auch die Öffnung von Bibliotheken an Sonntagen erlaubt sein. Der CDU-Landtagsabgeordnete regt an, dass auch Radevormwald sich für die Fördermöglichkeiten bewirbt.

„Gerade am Sonntag bleibt oft nur Zeit für einen gemeinsamen Familienbesuch in der Bibliothek. Daher hat unsere Regierung mit dem Bibliotheksstärkungsgesetz dafür gesorgt, jetzt auch am Sonntag ein attraktives Freizeit- und Bildungsangebot aufrecht zu erhalten“, erklärt der Landtagsabgeordnete der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven. „Diese Chance soll für unser breites Kulturprogramm in Radevormwald genutzt werden. Daher würde ich es sehr begrüßen, wenn sich die Stadtbücherei von Radevormwald für die Förderung bewerben würde. Für unsere Radevormwalder Bürgerinnen und Bürger und alle Bücher-Freunde wäre dies eine außerordentliche Bereicherung.“