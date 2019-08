Besuch in Radevormwald : Landrat will Kreis-Norden weiter fördern

Radevormwald Landrat Jochen Hagt hat bei einem Treffen im Radevormwalder Rathaus zahlreiche Themen in der Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Kreisverwaltung angesprochen. Dazu zählte auch die öffentliche Sicherheit.

Seit der Oberbergische Kreis im Jahr 1975 in seiner jetzigen Form gegründet wurde, hat es an den Außenbereichen regelmäßig ein leises Grummeln gegeben. Die Kreisstadt Gummersbach, sie wirkt beispielsweise für die Radevormwalder recht fern. Das Gefühl, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ist bei Gesprächen mit manchen Akteuren vor Ort spürbar.

Landrat Jochen Hagt hat nun bei einem Besuch in der nördlichsten Kommune seines Zuständigkeitsgebietes betont, dass man im Kreishaus in Gummersbach natürlich ebenso für den Norden wie für den Süden sorge. „Mir ist es wichtig, dass der Kreis-Norden immer mit eingebunden ist“, sagt der CDU-Politiker bei seinem Besuch im Rader Rathaus.

Nördlichster Punkt Radevormwald ist die nördlichster Kommune des Oberbergischen Kreises, und dessen nördlichster Punkt befindet sich am Brebach, in der Nähe der Ortschaft Griesensiepen/Spreel, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Ennepetal.

Kommunale Eingliederung Bis 1975 waren Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen Teil des Rhein-Wupper-Kreises, der aufgelöst wurde. Die damalige Kreisstadt war Opladen, lag also ebenfalls nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft. Wermelskirchen wurde Teil der Rheinisch-Bergischen Kreises, dafür wechselten aus diesem Kreis Engelskirchen, Lindlar und Wipperfürth nach Oberberg.

Bürgermeister Johannes Mans konnte dem Gast gleich eine erfreuliche Entwicklung präsentieren: Die Ärzteversorgung in den Wupperorten hat nun eine neue Perspektive. Die Praxisgemeinschaft Bahnmeisterei und Dahlerau macht es möglich, dass sich ein junger Arzt in den Außenbezirken niederlässt. Jochen Hagt zollte Anerkennung: „Das ist für die Stadt Gold wert, in anderen Kommunen im Kreis haben wir nicht so viel Glück. Dort suchen wir händeringend jüngere Ärzte. Die demografische Entwicklung bei den niedergelassenen Ärzten schreitet fort.“