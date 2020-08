Dorfleben in Radevormwald : Landrat sprach mit Vertretern der Ortschaften

Dorfleben in Radevormwald

Oberberg Jochen Hagt hatte im Nordkreis unter anderem mit Vertretern aus Honsberg, Kreuzberg, Berghausen und Schückhausen über Themen diskutiert, die Menschen in den Dörfern bewegen.

„Was brauchen die Dörfer und Dorfvereine in diesen schwierigen Zeiten?“ Von dieser Frage ließ sich Landrat Jochen Hagt bei Gesprächen in den vergangenen Wochen mit Dorfvertretern leiten. Gerade in Pandemie-Zeiten ist der Kontakt zwischen dem Kreis und den Dörfern sehr wichtig. Aus diesem Grund setzt die Kreisverwaltung jetzt das für Oberberg neue Format der „Dorfgespräche“ ein. Mehrere Dorfgemeinschaften waren der Einladung des Landrates gefolgt, aus dem Nordkreis unter anderem Kreuzberg, Berghausen, Schückhausen, Linde und Honsberg.