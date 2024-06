Kriminalität in Radevormwald Neue Polizeiwache? Landrat hat dazu eine klare Position

Die Debatte über eine dauerhaft besetzte Polizeiwache in Radevormwald ist durch den Tod eines 19-Jährigen im August 2023 wieder aufgeflammt. Jüngst griff die Fraktion der Alternativen Liste (AL) das Thema erneut auf. Mit Blick auf die Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres verwiesen die Fraktionsmitglieder Petra und Rolf Ebbinghaus darauf, dass Radevormwald unter anderem Probleme mit Gewaltkriminalität habe. Die zuständige Wache in Wipperfürth sei zu weit entfernt, das Sicherheitsgefühl der Einwohner der Bergstadt leide darunter. „Deshalb darf es nicht verwundern, dass Radevormwalder Bürger auf dem Hintergrund mangelnder Polizeipräsenz vor Ort, häufig den Eindruck besitzen, der Kriminalität schutzlos ausgeliefert zu sein“, so die AL-Vertreter.