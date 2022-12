Besuch in der Feuerwache in Radevormwald Landrat dankt Einsatzkräften für Dienst an Weihnachten

Vier Personen hatten in Radevormwald Dienst an Heiligabend, darunter auch Notfallsanitäter Philipp Jankowski und Notarzt Ahmed Al-Ali - Nadja Kempf, Praktikantin des DRK, begleitete das Team bis 19 Uhr. Seit 2013 ist der Oberbergische Kreis Träger aller Rettungswachen im Kreis und stellt mit derzeit mehr als 44.000 Einsätzen im Jahr die medizinische Versorgung im Notfall außerhalb des Krankenhauses sicher. Monika Jenne und Valentin Slomka waren trotz des bevorstehenden langen Arbeitstages in weihnachtlicher Stimmung, was sie auch mit ihren glitzernden Kopfbedeckungen zum Ausdruck brachten. „Ich mache das, weil ich meine Arbeit liebe“, sagte die Rettungssanitäterin, die auch am Silvesterabend im Einsatz sein wird.