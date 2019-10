Oberbergischer Kreis : Landrat begrüßt Umsetzung des Digitalpakts

Oberberg Abgesehen davon, dass für die in der Trägerschaft des Oberbergischen Kreises stehenden Schulen etwa 3,1 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt werden sollen, sehen die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen auch eine Unterstützung von Alten- und Krankenpflegeschulen vor.

Nachdem das Land einen Überblick darüber veröffentlicht hat, in welcher Höhe Kommunen und Kreise aus Mitteln des sogenannten Digitalpaktes in den kommenden Jahren gefördert werden, um die digitale Infrastruktur in den Schulen in NRW zu verbessern, zeigt sich Landrat Jochen Hagt erfreut: Denn abgesehen davon, dass für die in der Trägerschaft des Oberbergischen Kreises stehenden Schulen etwa 3,1 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt werden sollen, sehen die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen auch eine Unterstützung von Alten- und Krankenpflegeschulen vor. Derartige Schulen ebenfalls von Bundesmitteln partizipieren zu lassen, hatte der Oberbergische Kreis in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert. Denn als Träger der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren und als Gesellschafter des Klinikums Oberberg mit dessen Krankenpflegeschule, dem Gesundheits- und Bildungszentrum Oberberg, ist der Kreis nicht nur für drei Berufskollegs und fünf Förderschulen verantwortlich, sondern auch für die berufliche Ausbildung im Bereich der Alten- und Krankenpflege.