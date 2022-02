Kultur in Radevormwald : Je oller, je doller – Musical feiert das Leben

Radevormwald Das Theaterstück „Ewig jung“ von Erik Gedeon stieß am Mittwochabend auf viel Resonanz beim Publikum. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe Senioren, die sich die Lebensfreude auch im Alter nicht vermiesen lässt.

Das Ensemble des Rheinischen Landestheaters feiert mit „Ewig Jung“ das Leben und das Alter. Zum lustigen Theaterabend füllte sich das Bürgerhaus am Schlossmacherplatz am Mittwochabend. „Wir haben viele Karten im verkauft und ein gut gefülltes Haus erwartet“, meinte Michael Teckentrup, Leiter des Kulturkreises.

Der Autor Der Schweizer Schriftsteller, Regisseur und Komponist Erik Gedeon (geboren 1963) hat das Stück „Ewig jung“ verfasst. Es hatte seine Uraufführung im Jahr 2007 in Dresden und wurde inzwischen auch schon in Großbritannien, Dänemark, Finnland und Norwegen gespielt.

Das Songdrama von Erik Gedeon, das beim Publikum nicht umsonst wahnsinnig beliebt ist, nimmt die Theaterfreunde mit auf eine Zeitreise. Eine Reise durch das Leben der Senioren, ihre Freuden und Sehnsüchte. Gemeinsam blicken sie auf ihre aktive Bühnenzeit zurück. Das Ensemble des Rheinischen Landestheaters lässt es sich auch im Alter nicht nehmen, kreativ zu sein, zu singen und zu tanzen und so lassen die ehemaligen Schauspieler ihre Sternstunden, besonders in musikalischer Hinsicht, wieder aufleben. Denn sie sind im Herzen ewig jung und spielen und singen solange sie können. Unter der alt geschminkten Visagen strahlen die Schauspieler und eröffnen einen Blick in die Zukunft. Vielleicht sind sie in 40 Jahren tatsächlich alt, aber lebensfroh und immer noch voller Kreativität. Mit Songs wie „Forever young“ oder „Born to be wild“ halten die Alten ihre Lebensfreude aufrecht und feiern das Leben.