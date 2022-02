Landtagsabgeordneter weist auf Programm hin : Fördermittel gegen die Wohnungslosigkeit

Das Land will Menschen helfen, die obdachlos sind oder in Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Radevormwald Die Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE“ soll nun auch den betroffenen Menschen im Oberbergischen Kreis zugute kommen. Der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven weist darauf hin.

Bisher war eine Förderung im Rahmen der Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE” allein den 22 am meisten von Wohnungslosigkeit betroffenen Kreisen und kreisfreien Städte vorbehalten. Jetzt wird die Landesinitiative ausgeweitet. Darauf weist der CDU-Landtagsabgeordnete und -kandidat für Radevormwald und Remscheid, Jens-Peter Nettekoven, hin. Die Landesregierung habe zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit für das Jahr 2022 auf 13,3 Millionen Euro aufgestockt. Gefördert werden „Kümmerer“-Projekte, in denen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Zusammenarbeit mit Immobilienfachleuten um Menschen kümmern, die von Wohnungsverlust bedroht sind oder die infolge von Obdach- oder Wohnungslosigkeit dauerhaft eine Wohnung benötigen. Der Oberbergische Kreis gehört zu den 31 kreisfreien Städten und Kreisen, die erstmals eine Förderung beantragen können. Die Antragsfrist endet am 15. Februar 2022.