Politik in Radevormwald Freude über Förderung für den Eisenbahnverein

Für die christdemokratisch geführte Koalition sei Denkmalförderung eine Herzensangelegenheit. „Denn die Pflege unserer kulturellen Wurzeln machten das Land auch für die Zukunft stark. „Es ist großartig, wie viele Menschen es in Nordrhein-Westfalen gibt, die Verantwortung für Denkmäler übernehmen und so unsere Geschichte erlebbar für nachfolgende Generationen halten“, so der CDU-Politiker. „Dieses Engagement unterstützen wir im Land nach Kräften: Aber Denkmalschutz ist mehr als eine reine Traditionspflege. Um die historische Bausubstanz erhalten zu können, kommt es auch darauf an, Denkmäler für heutige Nutzungen attraktiv zu halten.“