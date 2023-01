Bereits zweite Sichtung Landesamt bestätigt Wolfssichtung in Radevormwald

Dass der Wolf in seine alten Reviere in Deutschland zurückkehrt, ist seit Jahren bekannt. Auch im Oberbergischen Kreis gab es schon mehrere Sichtungen des Raubtiers. Nun hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW bestätigt, dass es sich bei einem Exemplar, das vor rund einem Monat auf Radevormwalder Gebiet gesichtet wurde, tatsächlich um einen Wolf handelt: „Am 2. Dezember 2022 um 9.23 Uhr erfasste eine Wildkamera einen Wolf in einem Waldgebiet bei Radevormwald“, heißt es in einer Mitteilung des Amtes vom Mittwoch. Bestätigt wurden auch Sichtungen in den Kreisen Steinfurt und Minden-Lübbecke.