Landesbausparkasse Land verbessert 2024 die Eigenheimförderung

Wer derzeit ein Haus oder eine Wohnung bauen will, hat es nicht leicht. Gestiegene Bauzinsen, hohe Immobilienpreise, teures Material – die Stimmung am Wohnungsmarkt ist nicht gut. Aber es gibt durchaus positive Nachrichten: Wer nämlich erstmalig ein Haus oder eine Wohnung zur Selbstnutzung bauen oder erwerben möchte, wird vom Land NRW mit den sogenannten „Öffentlichen Mitteln“ tatkräftig unterstützt. So erhält eine vierköpfige Familie in Radevormwald ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 163.000 Euro – bei einem Brutto-Jahresgehalt bis knapp 66.000 Euro“, rechnet der Gebietsleiter der Landesbausparkasse (LBS), Georg Görnert, vor.