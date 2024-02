Landtagsabgeordneter für Radevormwald Land fördert Brückenneubau mit zwei Millionen Euro

Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, zeigt sich erfreut, dass der Neubau der Wupperbrücke in der Ortschaft Dahlhausen vom Land NRW gefördert wird. „Landesstraßen sind Lebensadern für Pendler, Gewerbe, Industrie und Handel. Viele Straßen und Bauwerke in Nordrhein-Westfalen sind aber in einem schlechten Zustand – auch bei uns in Radevormwald, weil sie teilweise jahrzehntelang vernachlässigt wurden“, erklärt der Politiker in einer Stellungnahme zu den aktuellen Baumaßnahmen. „Mit den Fördermitteln aus dem Landesstraßenerhaltungsprogramm kommen wir dem Ziel näher, diesen Zustand deutlich zu verbessern. So investiert das Land jetzt zum Beispiel Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro in den Ersatzneubau der Wupperbrücke der L81 in Dahlhausen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Hilfe des Förderprogramms einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Radevormwald leisten können.“