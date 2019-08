Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Gemeinde ändert Läuteordnung nur wenig

Glocken in der Lutherkirche mit Pfarrerin Manuela Melzer im Glockenturm. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Mit dem Geläut der Kirchenglocken verbinden die Menschen Heimat. Kritik am Lärm gibt es nur selten.

Vor dem Einzug in die neue Wohnung gleich gegenüber der Kirche, erfolgte der durchaus ernst gemeinte Hinweis an die künftigen Mieter, dass Beschwerden über Glockengeläut nicht akzeptiert werden.

Auch in Radevormwald sind die Kirchen stadtbildprägend – und mithin gehören auch die Glocken und ihr Geläut einfach dazu. Für viele Menschen sei der Glockenklang ein Identifizierungspunkt, sagt Pfarrerin Manuela Melzer von der Lutherischen Kirchengemeinde. „Man fühlt sich zu Hause, Glocken vermitteln Heimat.“ Da die Pfarrerin aber weiß, dass es durchaus auch Menschen gibt, denen Glockengeläut gerade am frühen Sonntagmorgen so gar nicht gefällt, setzte sie das sensible Thema auf die Tagesordnung einer der letzten Sitzungen des Ausschusses für Theologie und Gottesdienst. Hier diskutierten 15 Mitglieder über die sogenannte Läuteordnung, denn wann die Glocken zu hören und wann sie geläutet werden dürfen, legen die Gemeinden in genau dieser Ordnung fest. „Wir haben die Ordnung durchgeschaut und an dem einen oder anderen Punkt aktualisiert“, berichtet Manuela Melzer.

Info Das ist die aktuell gültige Läuteordnung Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen 15 Minuten volles Geläut

Vaterunser kleinste Glocke in der Kirche, zweitgrößte Glocke im Paul-Gerhardt-Haus Trauungen zehn Minuten volles Geläut

Beerdigungen zehn Minuten vor der Trauerfeier und zehn Minuten nach einer Trauerfeier in der Kapelle oder 15 Minuten nach einer Trauerfeier in der Kirche jeweils große Glocke Schul- und Kindergartengottesdienste zehn Minuten volles Geläut Christ- und Silvesternacht 0 bis 1 Uhr volles Geläut Abendläuten montags bis freitags, 25. März bis 28. September 19 bis 19.05 Uhr, zweitgrößte Glocke; 29. September bis 24. März 18 bis 18.05 Uhr, zweitgrößte Glocke. Samstags, Zeiten identisch, aber 15 Minuten volles Geläut. Einläuten besonderer Feiertage 15 Minuten volles Geläut Kirchenkonzerte mit liturgischem Rahmen und ohne Eintritt 15 Minuten volles Geläut

Der Ausschuss habe sich dabei an dem landeskirchlichen „Merkblatt über den Gebrauch von Kirchenglocken“ orientiert. Dort heißt es im Eingangswort: „Die Glocken der Kirchengemeinde verkünden die Ehre Gottes. Sie künden Zeit und Stunde und erinnern daran, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Sie sind Zuspruch des Evangeliums und behaupten den Herrschaftsanspruch Jesu Chisti auf unser ganzes Leben und den Alltag der Welt“. Und in der Tat spürte Manuela Melzer auch im Fachausschuss, dass die Erfahrungen mit Glocken und Geläut durchweg positiv waren. „Ich glaube, ich war da noch am kritischten, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass Glockengeläut auch eine Ruhestörung bedeutet“, sagt sie.

Gerade in der Christ- und in der Silvesternacht, wenn die Glocken eine Stunde lang voll durchläuten, gebe es schon mal kritische Hinweise. „Dagegen, wenn die Glocken Samstagabend den Sonntag ankündigen, empfinden dies viele Menschen als schön, und sie schmunzeln“, sagt sie.