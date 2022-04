Überwachungskamera liefert Beweise : Gefängnisstrafe für Ladendieb

Der Angeklagte war bereits straffällig geworden. Daher gab es nun keine Chance auf Bewährung. Foto: dpa/Uli Deck

Radevormwald Ein 22-Jähriger, der in einer städtischen Unterkunft in Radevormwald gelebt hat, muss für 15 Monate in Haft. Er hatte zwei Läden in der Stadt bestohlen. Eine Bewährungsstrafe kam wegen vorheriger Delikte nicht mehr in Betracht.

Der Pflichtverteidiger versuchte seinen Mandanten vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht in ein positives Licht zu rücken: „Er ist kein Gewalttäter in jeglicher Form“, beteuerte der Anwalt. Angeklagt war ein 22-jähriger Ägypter, der zuletzt in einer städtischen Unterkunft in Rade gelebt hat. Seit einiger Zeit sitzt er jedoch eine Ersatzhaftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Attendorn ab, da er die auferlegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Jetzt saß er erneut auf der Anklagebank. Ihm wurde vorgeworfen, in den Radevormwalder Lebensmittelgeschäften Rewe und Penny Ware gestohlen zu haben. Die Überwachungskameras lieferten dazu eindeutige Beweise.

Kurz vor Weihnachten 2021 hatte sich der junge Mann im Penny an der Kaiserstraße ganze 17 Dosen Cola-Whiskey, ein Kaninchen von der Fleischtheke und zwei Tüten Pistazien in die Tasche gesteckt und den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Verkäufer des Markts, der als Zeuge vor Gericht geladen war, war auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden. „Ich hatte den Herrn schon vorher in Verdacht, da er Zick-Zack-Touren durch den Laden machte und mich und die anderen Kollegen beobachtete“, sagte er aus. Im Büro hatte er dann die Diebestour durch die Regalreihen verfolgen können und den Dieb schließlich am Ausgang aufgehalten. „Er ist freiwillig mit ins Büro gegangen und hat die Ware aus seinen Taschen geholt“, berichtete der Mitarbeiter weiter. Anschließend habe er die Polizei gerufen.

Im Februar kam es dann zu einem weiteren Diebstahl im Rewe-Markt. Dort entwendete der Mann unter anderem eine Flasche Rum, Herrenslips und Socken in verschiedenen Größen im Gesamtwert von 130 Euro. Die Ware hatte er gut verteilt unter seine Winterjacke geschoben. Der Filialleiter konnte sich noch gut an den Vorfall erinnern. „Ich habe die Tat per Video beobachten können. Die Waren konnten wir nach der Durchsuchung der Taschen wieder ins Regal stellen“, sagte der Zeuge aus.

Die Polizei fand bei dem Mann ein Einhandmesser, dass dieser zwar nicht benutzt, wohl aber bei sich getragen hatte. „Das Messer ist ein Geschenk von einem Freund, das ich immer und ohne Hintergedanken bei mir trage“, ließ der Angeklagte von einem Dolmetscher übersetzen. Vor dem Gericht zählt aber bereits das Mitführen von Waffen zu dem Tatbestand „Diebstahl mit Waffe in einem minder schweren Fall“.