Einsatz in Radevormwald Betrunkener Ladendieb pöbelt Passanten an

Nach einem Ladendiebstahl und anschließenden Pöbeleien ist ein 44-jähriger Radevormwalder am Mittwoch vorerst in einer Polizeizelle gelandet. Der Mann war gegen 13.15 Uhr zunächst mit einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Radevormwalder Innenstadt aufgefallen. Der Täter flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife im Bereich der Kaiserstraße angetroffen werden. Dort pöbelte er umstehende Personen an.