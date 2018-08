Radevormwald: Lachse werden in der Wupper ausgesetzt

Fische sollen wieder heimisch werden : 8000 Junglachse werden in der Wupper ausgesetzt

Die Junglachse sollen in der Wupper heimisch werden. Vor Jahrhunderten war der Fluss ein Paradies für die Tiere. Foto: Hans Dörner/Dörner, Hans (hdo)

Beyenburg/Radevormwald Morgen früh werden 8000 Lachse in Beyenburg in die Wupper ausgesetzt. Die Jungfische kommen aus dem Bruthaus des Bergischen Fischerei-Vereins 1889. Die Tiere sollen wieder heimisch in der Wupper werden.

8000 junge Lachse werden am heutigen Freitag ihre Heimat in der Wupper finden. Dann wird die Fischereigenossenschaft Mittlere Wupper die Jungfische, die aus dem Bruthaus des Bergischen Fischerei-Vereins 1889 Wuppertal in Beyenburg stammen, in den Fluss setzen.

Die Fischereigenossenschaft, mit den integrierten Fischereivereinen, engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Wiederansiedlung dieser empfindlichen Wanderfische in der Wupper. Die Voraussetzungen dafür sind in den letzten Jahren immer besser geworden, unter anderem durch die gemeinsamen Wupper-Renaturierungsprojekte von Wupperverband und der Stadt Wuppertal.

In Beyenburg hatte der Wupperverband im Zuge der Sanierung des Stauwehrs vor rund sieben Jahren einen großen Fischaufstieg gebaut.



Auf einer Länge von etwa 200 Metern können die Fische seither in den Beyenburger Stausee aufsteigen und nach Radevormwald schwimmen. Endstation ist allerdings die kleine, vor einigen Jahren sanierte, Talsperre hinter Hardt Pocorny in Dahlhausen. In Wuppertal-Beyenburg müssen die Fische über 50 Stufen einen Höhenunterschied von 7,50 Metern überwinden.

Die Situation für Fischarten wie die Lachse haben sich in den vergangenen 30 Jahren grundlegend verbessert. „In den 1990er-Jahren war der Ausbau der großen Kläranlagen ein Meilenstein für die Verbesserung der Wupper. Und seitdem ging es bergauf. Heute haben wir wieder Lachse in der Wupper“, erklärte Susanne Fischer, die Sprecherin des Wupperverbandes jüngst im Interview mit der BM.

Die Aussetzung der Lachse wird heute ab 8.30 Uhr an der Fußgängerbrücke über die Wupper nahe der Wehranlage des Stausees Beyenburg stattfinden.

(s-g)