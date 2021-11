Kulturkreis Radevormwald : Lachen und Weinen mit Shakespeare

Im Mittelpunkt des Stücks steht die Freude am Theater, an der Kraft des Schauspiels und der Illusion, die mit kleinen Effekten eine große Wirkung entfalten kann. Das gefiel auch dem Publikum in Radevormwald. Foto: Marco Piecuch

Radevormwald Das Landestheater Neuss gastierte jetzt mit „Shakespeare in Love“ im Bürgerhaus – eine Inszenierung mit viel Witz. Die Schauspieler überzeugten, wie gewohnt, mit großer Spiellust und ihren wiedererkennbaren Stimmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Es ist erst eine Woche her, dass sich der Radevormwalder Kulturkreis mit dem Theaterangebot bei seinen Abonnenten zurückgemeldet hat. Da füllte sich der große Saal des Bürgerhauses schon wieder. Die laufende Spielzeit nimmt Fahrt auf. In dieser Woche stand der Theater-Mittwoch ganz im Zeichen von William Shakespeare, denn das Rheinische Landestheater Neuss (RLT) war mit „Shakespeare in Love“ zu Gast auf der großen Bühne.

Die Bühnenfassung von Lee Hall nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard spielt auf mehreren Balkonen und hinter roten Vorhängen, die je nach Szene auf und zu, glatt und durcheinander fallen. Für die Bühne des Bürgerhauses ist das Bühnenbild etwas zu groß und versperrte am Mittwoch den Zuschauern der Seitenplätze den offenen Blick auf Teile des Geschehens, aber wie die Zuschauer im Mittelblock, die das volle Spektakel einsehen konnten, schienen auch sie den Theaterabend zu genießen.

Info Darsteller schlüpfen in verschiedene Rollen Besetzung Die schöne Viola wird von Antonia Schirmmeister gespielt und ihre Amme von Hergard Engert, die schon lange zum Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss gehört. Ulrich Rechenbach spielt Will Shakespeare und Johannes Bauer unter anderem Wessex. Carl-Ludwig Weinknecht ist in „Shakespeare in Love“ unter anderem als Sir Robert zu sehen, auch Benjamin Schardt und Peter Waros schlüpfen in verschiedene Rollen. Zu der Besetzung gehören außerdem Philippe Ledun als Sam und Anna Lisa Greebe, die in der Komödie Musik, Traum und Spiel verkörpert. Die Inszenierung von Thomas Goritzki spielt in einem Bühnenbild von Heiko Mönnich zu der Musik von Henning Brand. Olivier Garofalo ist der Dramaturg des Stücks.

Die Schauspieler des RLT überzeugten, wie gewohnt, in den ersten Minuten mit großer Spiellust und ihren wiedererkennbaren Stimmen, mit denen die Abonnenten des Kulturkreises teilweise seit Jahren vertraut sind. „Shakespeare in Love“ stellt den jungen Theaterautor William Shakespeare, gespielt von Ulrich Rechenbach vor, der den Auftrag erhält, eine neue Komödie zu schreiben. Theater-Besitzer Henslowe will, dass das neue Stück richtig einschlägt. Dem jungen Will fehlt es allerdings nicht nur an Geld, sondern in erster Linie an Inspiration. Seine Kreativität erschöpft sich in dem Arbeitstitel „Romeo und Ethel, die Piratentochter“.

Zusätzlich macht ihm die Konkurrenz zu dem erfolgreichen Bühnenautor Burbage zu schaffen. In einer ersten Probe zu seinem neuen Theaterstück trifft Shakespeare den vielversprechenden Schauspieler Thomas Kent. In diesem Moment erkennt er noch nicht, dass es sich bei dem Talent um die schöne Viola De Lesseps handelt, die als Mann verkleidet schauspielern möchte. Die Anziehung zwischen ihr und Shakespeare ist stark, sie verlieben sich Hals über Kopf. Dass Viola bereits mit Lord Wessex verlobt wurde, spinnt Intrigen und Chaos. Es geht um Konkurrenz, Liebe und Verlangen. Das Bühnenstück entwickelt sich zur Entstehungsgeschichte von „Romeo und Julia“, in der die Schauspieler alles geben und Shakespeare in seinem gesamten Facettenreichtum, von seiner Tragik bis zu seiner Komik, einfangen.

Im Mittelpunkt des Stücks steht die Freude am Theater, an der Kraft des Schauspiels und der Illusion, die mit kleinen Effekten eine große Wirkung entfalten kann. Die Spielfreude der Schauspieler übertrug sich am Mittwoch auf das Publikum in Radevormwald, das die Geschehnisse auf der Bühne aufmerksam verfolgte. Die Reihen im Bürgerhaus waren, wie in der vergangenen Woche, gut gefüllt. Gesetzt wurden die Zuschauer mit einigen Plätzen Abstand zueinander. Der Kulturkreis ist seinem verantwortungsbewussten Sitzplan und Hygienekonzept treu geblieben. Während Deutschland hart von der vierten Corona-Welle getroffen wird, schienen die Abonnenten des Kulturkreises in dieser Woche noch entspannt. Sie konnten das Theater genießen und für einen Abend die Probleme und Schlagzeilen der Welt „da draußen“ vergessen.

Zurückzuführen ist das zum einen auf die sichere Planung des Kulturkreises unter der Leitung von Michael Teckentrup und zum anderen darauf, dass die meisten Theaterbesucher vollständig geimpft sind. Bei der Theater-Vorstellung in der vergangenen Woche zeigten nur fünf Besucher einen negativen Coronatest als 3G-Nachweis vor. Die anderen wiesen sich mit einem gültigen Impfzertifikat aus. „Bei unserem Publikum ist die Impfquote hoch“, sagt der Leiter des Kulturkreises.