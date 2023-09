Politik in Radevormwald Karthausen-Erschließung: L 81 muss zeitweise gesperrt werden

Eine Änderung im Plan sei nötig, erklärte Dippel. Das Regenrückhaltebecken kann in der jetzigen Form nicht angelegt werden. „Der Grundwasserstand ist höher als erwartet“, begründet der Amtsleiter. Daher wird nun eine andere Variante favorisiert: Statt einem offenen Becken an der Oberfläche wird es unterirdische Wasserbehälter geben. „Mit der zuständigen Behörde ist das bereits abgestimmt“, versicherte Dippel. Auch werde sich an der Einleitungsmenge des Wassers nichts ändern. Inwiefern sich das auf die Kosten auswiret, müsse sich noch zeigen. „Aktuell sind wir im Kostenplan“, betont Dippel.