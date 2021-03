Stadt Radevormwald : Sperrung der L 414 – Baum muss gefällt werden

Im Bereich der Ortschaft Dahlhausen muss die L 414 für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Foto: Wolfgang Scholl

Radevormwald Ein Baum an einem Hang in der Nähe von Dahlhausen droht auf die Straße zu stürzen. Eine kurzfristige Fällung ist nötig, daher können Verkehrsteilnehmer ab 16 Uhr an der genannten Stelle nicht passieren.

(s-g) Weil ein Baum an einem Hang auf die Fahrbahn zu fallen droht, muss die Landstraße 414 am heutigen Mittwoch gegen 16 Uhr vorübergehend gesperrt werden, und zwar zwischen der Einmündung zum Uelfetal und dem Ortseingang Dahlhausen. Das teilt die Stadt Radevormwald mit, die mit dem Landesbetrieb Straßen NRW kooperiert. Die Fällarbeiten sollen voraussichtlich eine halbe Stunde dauern.

