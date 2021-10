Straße zwischen Radevormwald und Remscheid : L 412 ist wieder für den Verkehr freigegeben

Das Schild am Kreisel nahe dem Froweinpark warnte Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Wochen, dass die Strecke gesperrt war. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald/Remscheid Der Landesbetrieb Straßenbau teilt mit, dass die Straße im Laufe des Tages wieder für den normalen Verkehr bereitstehen wird. Seit Mitte August war in mehreren Bauabschnitten die Fahrbahn saniert worden.

Darüber werden viele Pendler erleichtert sein: Die Landstraße 412 zwischen Kräwinklerbrücke und Engelsburg ist wieder normal befahrbar. Der Landesbetrieb Straßenbau teilte am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Straße „im Laufe des Tages“ freigegeben werde. In verschiedenen Bauabschnitten war die Strecke seit Mitte August saniert worden. Das Ende der Bauarbeiten des dritten und letzten Abschnitts, zwischen dem Ortseingang von Dörperhöhe und Kräwinklerbrücke, sollte eigentlich bis 23. September beendet sein, so hieß es im August. Allerdings sei die Dauer der Maßnahmen abhängig vom Wetter.