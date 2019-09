Kulturkreis in Radevormwald : Amüsanter Auftakt zur 71. Spielzeit

Radevormwald Mit dem „Streichholzschachteltheater“ von Michael Frayn startete im Bürgerhaus die neue Spielzeit. Das Rheinische Landestheater Neuss verwöhnte das Publikum mit einem kurzweiligen Abend.

Im Streichholzschachteltheater sind die einzelnen Stücke, von denen es am Mittwoch 22 gab, so kurz, dass sie in eine Streichholzschachtel passen würden. Für die Schauspieler des RLT bedeutet das ein hohes Maß an Schnelligkeit und Flexibilität. Hergard Engert, Juliane Pempelfort, Nelly Politt, Carl-Ludwig Weinknecht, Peter Waros und Benjamin Schardt verkörperten am Mittwoch insgesamt 52 Figuren in dem Schauspiel von Michael Frayn. Das Publikum lernte unter anderem den desillusionierter Kontraphon-Solisten kennen, der im Orchestergraben auf Takt 973 wartet, oder das verstaubte Paar, das in der alten Krypta, die mittlerweile ein Club ist, aus ihrem hundertjährigen Schlaf geweckt wird. Die Figuren aus der Schreichholzschachtel beleben das Bühnenbild, eine Wand voll alter Koffer, auf unterschiedliche Arten. Mal dienen die Koffer als Sarg, mal als Bank und einige Minuten danach als Rednerpult. Aber nicht nur das eigentliche Bühnenbild ist Schauplatz der zahlreichen kleinen Geschichten, sondern auch das Publikum selber.