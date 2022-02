Neuer Blick auf die Stadt : Kurioses und Interessantes über Rade

Radevormwald Welcher Bürgermeister war am längsten im Amt? Wann hatte Radevormwald die höchste Einwohnerzahl? Und welches seltene Säugetier lebt im Verborgenen im Stadtgebiet? Der etwas andere Blick auf die Stadt auf der Höhe.

Der Spitzname „Bergstadt“ wird oft für Radevormwald verwendet. „Stadt auf der Höhe“, so lautet der Leitspruch der Verwaltung. Gelegen auf einer Hochfläche zwischen den Tälern von Wupper und Uelfe, war die Stadt mit 421 Metern über dem Meeresspiegel einst die höchstgelegene Kommune im Regierungsbezirk Düsseldorf. Diesen Rekord musste sie mit dem Wechsel ins Gebiet des Regierungsbezirk Köln allerdings abgeben. Und doch gibt es genug Interessantes und auch Kurioses über Radevormwald zu berichten, das vielleicht selbst manche Einwohnerin und mancher Einwohner nicht weiß.

1999 erreichte die Stadt die größte Bevölkerungszahl

Dass die Bürgerschaft in Radevormwald schrumpft, machte den Stadtoberen seit Jahren Sorgen. Vor allem die Überalterung ist ein Problem. Derzeit leben rund 22.400 Menschen in der Stadt. Doch es waren schon einmal deutlich mehr. Kurz vor der Jahrtausendwende, im Jahr 1999, lebten in der Stadt 24.910 Menschen. Mit dem neuen Baugebiet Karthausen hofft man nun, den Trend wieder umzukehren.

Ein Drittel der Stadt besteht aus Waldflächen

Der Stadtname bedeutet ursprünglich „Rodung vor dem Wald“ und lässt ahnen, wie der Siedlungsraum auf den bergischen Höhen einst mit der Axt freigemacht wurde. Heute ist die Stadt noch immer waldreich: Etwa 29 Prozent des 53,86 Quadratkilometer großen Stadtgebietes besteht aus Wald. Der hat durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall allerdings zuletzt deutlich gelitten.

Aus Rade stammt der Begründer einer Seidendynastie

Dass Krefeld sich seit Jahrhunderten mit dem Titel „Seidenstadt“ schmücken kann, hat die Großstadt am Niederrhein einem Radevormwalder zu danken. Adolf von der Leyen, der um 1625 hier geboren wurde, wanderte nach Krefeld aus und wurde der Stammvater der dortigen Seidenbarone. Die Familie von der Leyen wurde reich und angesehen, später sogar in den Adelsstand erhoben. Auch die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen ist eine Nachfahrin dieser Dynastie.

Goethes Jugendfreund lebte an der Wupper

Die mehrbändige Lebensgeschichte von Heinrich Jung-Stilling ist ein Klassiker der deutschen Literatur, besonders die Kindheits- und Jugendgeschichte. Für Friedrich Nietzsche war dies eines der besten Bücher in unserer Sprache. Jung-Stilling stammte aus kleinen Verhältnissen im Siegerland. Er fand bei dem Fabrikanten und Gutsbesitzer Peter Johannes Flender eine Stelle als Erzieher und Inspektor in Dörpe nahe Radevormwald. Später studierte Jung-Stilling in Straßburg, wo er sich mit dem jungen Goethe anfreundete. Später machte er sich als Augenarzt einen Namen, blieb aber Radevormwald verbunden. Nach dem verheerenden Stadtbrand von 1802 rief er zu einer Spendenaktion für die Einwohner auf.

Als Radevormwald Teil der Telegrafenlinie war

Im 19. Jahrhundert war die optische Signal-Telegrafie für einige Jahre der letzte technologische Schrei. Auch Radevormwald wurde im Jahr 1834 Teil der Kommunikations-Linie von Berlin nach Koblenz. Diese Station befand sich im Bereich des Kollenbergs, die 46ste von insgesamt 61, mit denen quer durch Preußen Nachrichten gesandt wurden. Nach 19 Jahren war die Technik nicht mehr zeitgemäß. Aus der Telegrafenstation wurde ein Ausflugslokal. Auch das existiert lange nicht mehr. Doch die Telegrafenstraße gibt es immer noch.

Nur eine Frau leitete bislang die Geschicke der Stadt

In der Galerie der Bürgermeister, die sich im Haus Burgstraße Nr. 8 befindet, sieht man über die Jahrhunderte hinweg nur männliche Gesichter – mit einer Ausnahme. Erni Huckenbeck ist bislang die einzige Frau, die an der Spitze der Verwaltung stand, in den Jahren 1998 bis 1999. Die längste Zeit war im 20. Jahrhundert übrigens Johann Hochstein das Stadtoberhaupt, von 1897 bis 1922. Auch Dr. Josef Korsten hat es auf eine beträchtliche Amtszeit gebracht: Er war von 1999 bis 2015 Bürgermeister.

Das älteste Fest der Stadt ist schon 526 Jahre alt

Das Münchner Oktoberfest wird seit dem Jahr 1810 gefeiert. Das ist allerdings ein Witz im Vergleich zur Pflaumenkirmes in Radevormwald. Nach offizieller Zählung wird in diesem Jahr – vorausgesetzt, die Pandemie gestattet es – die Pflaumenkirmes zum 526. Mal stattfinden. Mit einem Wort, die Veranstaltung geht auf das Jahr 1496 zurück. Vier Jahre zuvor war gerade erst Amerika entdeckt worden.

Ein seltenes Tier ist in Radevormwald nachgewiesen worden

Die Tierwelt in Radevormwald ist reich: Neben Fuchs, Hase, Reh und Bussard sind in den vergangenen Jahren auch wieder der Biber und der aus Amerika stammende Waschbär eingewandert. Eine echte Rarität in der Fauna der Stadt ist der Gartenschläfer, der als gefährdet gilt. Vor einigen Jahren konnte der Verwandte des Siebenschläfers im Stadtgebiet nachgewiesen werden, zur Freude von Naturfreunden. Trotz ihres Namens leben die Gartenschläfer meist nicht in Siedlungen, sondern im Wald.

Die Schlacht, bei der niemand ernsthaft verletzt wurde

Es wurde zwar scharf geschossen bei der „Schlacht von Remlingrade“, aber zum Glück kam niemand bei dem Gefecht ums Leben. Der Hintergrund des Scharmützels im Jahr 1849 war aber durchaus ernst. In den Revolutionsunruhen von 1848/49 kam es auch in Elberfeld zum Aufruf. Doch als von Düsseldorf her preußische Truppen anrückten, ergriffen die Freiheitskämpfer die Flucht. Sie wollten sich ins Innere des Bergischen zurückziehen und wählten den Weg über die heutigen Radevormwalder Wupperorte. Doch bei Remlingrade stellten sich ihnen Bauern entgegen, die von Aufruhr nichts wissen wollten und sich als königstreu verstanden. Nach einem Schusswechsel wurden rund 38 Revolutionäre gefangen genommen und hunderte Bajonettflinten sichergestellt. Um den Gefangenen die Flucht unmöglich zu machen, schnitt man ihnen vorsorglich die Hosenknöpfe ab.

Zur „Radevormwalder Hochfläche“ gehört nicht nur Radevormwald

Der Begriff „Radevormwalder Hochfläche“ ist ein offizieller geografischer Begriff, eine „naturräumliche Einheit“. Nicht nur Radevormwald gehört zu diesem Bereich, auch der nordöstliche Teil von Hückeswagen, der Westen von Halver, ein Stück von Ennepetal und der südliche Teil von Schwelm. Auch der markante Ehrenberg, der schon zu Wuppertal gehört, ist geografisch ein Teil der Radevormwalder Hochfläche, die wiederum ein Teil der „Wupper-Ennepe-Hochflächen“ ist.

