Evangelisches Familienzentrum in Radevormwald „Kunterbunte Kirmes“ im Kindergarten

Bereits kurz nach Beginn wimmelt es auf dem Gelände des evangelischen Familienzentrums vor kleinen und großen Besuchern. Denn am vergangenen Samstag gab es auf dem Familienfest mit dem Motto „Kunterbunte Kirmes“ im Kindergarten an der Kottenstraße einiges zu erleben. Bunte Schilder, Luftballons und Pfeile zeigten den Weg zu den einzelnen Aktionen, die auf zwei Bereiche aufgeteilt waren. Im Außenbereich des Familienzentrums waren passend zum Motto Stationen wie Dosenwerfen oder Entchen-Angeln aufgebaut. In großen roten Kisten konnten die Kinder zudem eine Rollbrettbahn herunterrutschen.