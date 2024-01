Kunst für einen guten Zweck Versteigerung für die Lebensretter

In seinem zweiten Leben, sagt Weber, habe er die Kunst für sich entdeckt. Nach dem Schlaganfall konnte er seinen Beruf als selbstständiger Unternehmens- und Steuerberater nicht mehr in dem Umfang ausüben, wie er es gewohnt war. Weber war auf Rollstuhl und Rollator angewiesen, verbrachte viel Zeit mit Physiotherapie in der Radevormwalder Praxis von Steffi Sandhu, wo letztendlich auch die Versteigerung und Übergabe des Werkes durchgeführt wurde. Weber absolvierte nach seinem Schlaganfall ein Kunststudium und begann seine eigene Therapie mit dem Malen maritimer Bilder. Die Resonanz von Familie und Freunde, später auch von Außenstehende war so positiv, dass sich Weber immer weiter in die Öffentlichkeit traute und nun schließlich die Premiere seiner ersten Versteigerung feiern konnte. „Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit für das Leben, wie sich alles entwickelt hat.“ Nach so einem Schicksalsschlag, sagt Weber, erkenne er täglich das Wunder des Lebens. „Ich freue mich jeden Morgen darüber, dass ich wieder wach bin und es weiter geht. Jeder Tag ist für mich ein Geschenk.“ Ein Geschenk der Seenotretter.