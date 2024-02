Kultur in Radevormwald „Reise durch die Vielfalt der Kunst“

Die Ausstellung findet am Samstag, 16. März, von 12 bis 18 Uhr in der Kunstwerkstatt „Rhythm & Arts“ an der Kaiserstraße 78 in Radevormwald statt. Neben den ausgestellten Kunstwerken haben Besucher auch die Möglichkeit, Kunstwerke, Kreativboxen, Postkarten und weiteres Kunsthandwerk zu erwerben.