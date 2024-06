Diebstahl im Netto-Supermarkt in Radevormwald Kunde stellt sich mutmaßlichem Täter in den Weg

Räuberischer Diebstahl in Radevormwald am Donnerstagabend: Wie die Polizei berichtete, wollte ein bislang noch Unbekannter gegen 20.30 Uhr versuchen, Ware aus einem Lebensmittelgeschäft an der Kaiserstraße zu stehlen. Als ein 51-jähriger Kunde den mutmaßlichen Täter an der Kasse darauf ansprach, legte dieser einen Teil der Ware auf das Kassenband und beabsichtigte anschließend, das Geschäft zu verlassen. Eine Mitarbeiterin, die sich ihm in den Weg stellte, stieß er zur Seite. Die 24-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.