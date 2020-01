Kulturkreis in Radevormwald : Landestheater gastiert mit „Die Mitwisser“ in Rade

Landestheater gastiert mit „Die Mitwisser“ in Rade

Kulturkreis in Radevormwald

Das Plakat zum Stück, das am 5. Februar gezeigt wird. Foto: Volker Beushausen

Radevormwald Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel präsentiert am kommenden Mittwoch „Die Mitwisser“ im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.

Der Kulturkreis setzt seine Theatersaison in der kommenden Woche fort: Auf dem Spielplan im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz steht am kommenden Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, das Schauspiel „Die Mitwisser“ von Philipp Löhle. Zu Gast ist das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel.