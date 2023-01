Vereinsleben in Radevormwald Dorfgemeinschaft soll langfristig verjüngt werden

Eine spannende Anfrage hatte Jürgen Fischer als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft erreicht. Offensichtlich gebe es Interesse an den Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaft, um in der ehemaligen Landschule zumindest provisorisch wieder zu unterrichten. Als „Schule in der Schule“ bezeichnete es Fischer, der sich über die Anfrage freute und das Projekt zumindest spannend findet. Stören würde es die kulturelle Arbeit des Vereins nicht, da sich die Unterrichtszeiten auf den Vormittag begrenzen. Allerdings müssten einige Voraussetzungen erfüllt werden, wie etwa ausreichend Stauraum, um das Schulmobiliar außerhalb der Unterrichtszeiten unterzubringen. Sollte sich das Interesse konkretisieren, erklärte Fischer, würde das Thema mit dem Vorstand diskutiert und entschieden.