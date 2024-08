Kulturkreis Radevormwald „Kultur ist ein Zuschussgeschäft“

Info

Ausblick In der kommenden Spielzeit, die am 9. Oktober mit dem ersten Stück beginnt, können sich Besucher auf Stücke wie „Die Zauberflöte“ „As Time goes bye“, „Romeo und Julia“, „Sommerfest“, eine Komödie von Frank Goosen, „Vater“, die Krimi-Komödie „Mord im Schützenverein“, „Das Haus“ oder „Fettes Schwein“ freuen.



Schultheater Für die Grundschüler hat der Kulturverein diesmal das Westfälische Landestheater mit dem Kinderstück „Die drei ???“ ausgesucht.



Sonderveranstaltungen Nach einjähriger Pause kehrt auch das heimische Ensemble „Die MaskeRader“ mit der romantischen Komödie „Der Mann nebenan“ von Rolf Kindler an zwei Abenden zurück – zu sehen am 26. Oktober und 23. November, jeweils um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Ebenfalls wieder im Programm: die Theategruppe „Der Wipperwagen“, mit der Komödie „Ich hab Lust auf Dich“ von Sébastien Castro am 25. Januar 2025.