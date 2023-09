Kulturkreis Radevormwald Ein kultiger Auftakt für die neue Spielzeit

Durch die Dialoge erhält der Zuschauer einen Eindruck darüber, wie das Leben im Osten sein kann, woher der Frust erwächst und wie es sein kann, dass so viele Ostler meist von Außenstehende in die rechte Ecke gedrängt werden. In der Original-Serie spielt sich all das recht ereignislos ab, wirkt oft lahm, still und deprimierend, obwohl sich in den Dialogen viel Humor verbirgt. Die Protagonisten schwanken von Lethargie zu Frust, lachen sich gegenseitig aus, dann miteinander.