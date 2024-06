Wirtschaft in Radevormwald Kuhn Edelstahl informiert über Ausbildung

Kuhn Edelstahl fertigt rotationssymmetrische Produkte aus Edelstahl im Schleudergussverfahren an – von wenigen Gramm schweren Teilen bis zu tonnenschweren Baugruppen, etwa Ventilsitzringe für Großmotoren, Dekanterbauteile, U-Boot-Schächte, Rollen für Verzinkungsanlagen oder Kompressorenbuchsen. Die komplexen Bauteile werden in über 40 Branchen geliefert. „Die umfassenden Möglichkeiten der Fertigbearbeitung und ausgeprägte Werkstoffkompetenz machen Kuhn Edelstahl weltweit zu einem der führenden Partner für die Fertigung individueller Bauteile und -gruppen“, teilt das Unternehmen mit. Am Hauptstandort in Radevormwald sind rund 350 Mitarbeiter beschäftigt.